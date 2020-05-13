الصحة الكويتية: تسجيل 7 حالات وفاة و751 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الكويتية، عن "تسجيل 751 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة 991 إصابة باليوم السابق، ليرتفع إجمالي عدد ال​حالات​ المسجلة إلى 11028"، مشيرة الى "تسجيل 7 حالات وفاة مقارنة مع 10 حالات وفاة يوم أمس، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 82 حالة".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.