الخارجية الفرنسية: ندعو الصين إلى التركيز على المكافحة الجماعية لفيروس كورونا

دعت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ ​الصين​ إلى "التركيز على المكافحة الجماعية ل​فيروس كورونا​، بدلا من خوض جدال قديم، ردا على انتقادات صينية بشأن صفقة أسلحة فرنسية – ​تايوان​ية". ويأتي ذلك، بعدما حضت ​السلطات الصينية​ ​فرنسا​ على "إلغاء عقد تسلح مع تايوان"، مشيرة الى أن "مثل هذه الصفقة مع ​الجزيرة​ التي تطالب بكين بالسيادة عليها وتديرها ​حكومة​ معارضة لها، قد تسيء إلى العلاقات الصينية الفرنسية، وتتناول الصفقة بيع تجهيزات لفرقاطات فرنسية بيعت إلى سلاح البحرية التايواني في التسعينات، وتسببت بأزمة دبلوماسية حينها بين فرنسا والصين".

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