نرامب: 100 صفقة تجارية مع الصين لن تعوض تلك الأرواح البريئة التي قضت

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى أنه قال سابقًا أن "التعامل مع ​الصين​ أمر مكلف جدًا".

وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أفاد ترامب بأنه "الجانب الأميركي أبرم صفقة تجارية رائعة مع الصين، وما كاد الحبر أن يجف، حتى أصيب العالم بالطاعون من الصين"، منوّهًا بأن "100 صفقة تجارية لن تعوض الفرق وكل تلك الأرواح البريئة التي قضت".

بالتوازي، وجهت ​السلطات الأميركية​ اتهامًا رسميًا للصين بمحاولة قرصنة أبحاث حول لقاح ل​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".