وفاة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي

توفي صباح اليوم الأمين العام الأسبق ل​جامعة الدول العربية​ الشاذلي القليبي عن عمر ناهز 95 عاما، ونعاه أمين الجامعة الحالي ​أحمد أبو الغيط​، معتبرا أن "الأمة فقدت سياسيا عروبيا مخلصا. وتوفي القليبي في مقر سكنه بضاحية قرطاج في العاصمة تونس".

وشغل القليبي، الذي يعد من أبرز السياسيين والدبلوماسيين في تونس في القرن العشرين، منصب الأمين العام للجامعة العربية في الفترة بين عامي 1979 و1990 عندما نقل مقر الجامعة إلى تونس بعد توقيع مصر اتفاقية ​كامب ديفيد​ مع ​إسرائيل​. وكان للراحل دور كبير في وضع المؤسسات الأولى لقطاعات الثقافة والإعلام منذ استقلال تونس عن ​فرنسا​ عام 1956 كما تقلد عدة مناصب حكومية.

