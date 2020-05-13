وزير النقل القبرصي: تركيا منعت طائرة قادمة من الصين متجهة لقبرص من المرور عبر مجالها الجوي

أعلن وزير النقل والاتصالات والصناعة القبرصي يانيس كاروسوس، أن "تركيا منعت طائرة قادمة من الصين محملة بمعدات طبية متجهة إلى قبرص من المرور عبر مجالها الجوي، ونتيجة لذلك غير الطيار مساره لأنه لم يكن لديه ما يكفي من الوقود للسفر إلى قبرص، و ليتجه إلى مطار موسكو في روسيا، للتزود بالوقود"، مشيراً الى ان "الطائرة ستقوم بتسليم 36 طنا من المعدات الطبية من الصين، والتي تضم ملابس واقية وأغطية وأحذية وملابس للأطباء بالإضافة لأقنعة طبية للوجه".
يذكر بأن وزارة الصحة فرضت حظرا للتجول ابتداء من آذار، باستثناء بعض الأشخاص الذين يمكنهم مغادرة منازلهم بعد الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.
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