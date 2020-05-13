وزير النقل القبرصي: تركيا منعت طائرة قادمة من الصين متجهة لقبرص من المرور عبر مجالها الجوي

أعلن ​وزير النقل​ و​الاتصالات​ و​الصناعة​ القبرصي يانيس كاروسوس، أن "​تركيا​ منعت ​طائرة​ قادمة من ​الصين​ محملة ب​معدات طبية​ متجهة إلى قبرص من المرور عبر مجالها الجوي، ونتيجة لذلك غير الطيار مساره لأنه لم يكن لديه ما يكفي من ​الوقود​ للسفر إلى قبرص، و ليتجه إلى مطار موسكو في ​روسيا​، للتزود بالوقود"، مشيراً الى ان "الطائرة ستقوم بتسليم 36 طنا من المعدات الطبية من الصين، والتي تضم ملابس واقية وأغطية وأحذية وملابس للأطباء بالإضافة لأقنعة طبية للوجه".

يذكر بأن ​وزارة الصحة​ فرضت حظرا للتجول ابتداء من آذار، باستثناء بعض الأشخاص الذين يمكنهم مغادرة منازلهم بعد ​الساعة​ التاسعة مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.