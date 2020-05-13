الصحة الأردنية: لم نسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الأردنية ان "البلاد لم تسجل أي إصابة جديدة بكورونا بينما سجلت 6 إصابات لقادمين من الخارج، وأصبح إجمالي ​الإصابات​ ب​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد 582 إصابة"، مشيرة الى "تسجيل حالتي شفاء في ​مستشفى​ الأمير حمزة، ليصبح عدد الحالات التي بقيت تحت العلاج 128 حالة، وتم إجراء 4000 آلاف فحص مخبري تقريبا لهذا اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 127307 فحوص".

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