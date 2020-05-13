"حماس": صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل تمر في مرحلة جس النبض

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ​محمود الزهار​، أن "صفقة تبادل الأسرى مع ​إسرائيل​، تمر في مرحلة جس النبض، وتحتاج مزيدًا من الوقت".

ولفت الزهار، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "الصفقة تحتاج وقتًا أكبر كي يتم الإفراج عن أكبر عدد ممكن من ​الأسرى الفلسطينيين​ داخل المعتقلات الإسرائيلية"، منوهًا بأن "الاحتلال لم يتخل عن منهجه الاستخباراتي لمعرفة مكان جنوده المحتجزين لدى ​فصائل المقاومة​، دون دفع الثمن".

وكانت صحيفة "​يديعوت أحرونوت​" الإسرائيلية أشارت في وقت سابق إلى أن "مرحلة جس النبض والوساطة تتم بمشاركة دبلوماسي سويسري وضابطين رفيعين في المخابرات الألمانية، وضابط في المخابرات المصرية كان قد شارك في "صفقة شاليط".