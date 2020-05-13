"حماس": صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل تمر في مرحلة جس النبض

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمود الزهار، أن "صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، تمر في مرحلة جس النبض، وتحتاج مزيدًا من الوقت".
ولفت الزهار، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "الصفقة تحتاج وقتًا أكبر كي يتم الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات الإسرائيلية"، منوهًا بأن "الاحتلال لم يتخل عن منهجه الاستخباراتي لمعرفة مكان جنوده المحتجزين لدى فصائل المقاومة، دون دفع الثمن".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أشارت في وقت سابق إلى أن "مرحلة جس النبض والوساطة تتم بمشاركة دبلوماسي سويسري وضابطين رفيعين في المخابرات الألمانية، وضابط في المخابرات المصرية كان قد شارك في "صفقة شاليط".
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