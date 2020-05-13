شركة طيران الإمارات تعلن استئناف الرحلات الجوية إلى 9 مدن

أعلنت شركة "طيران الإمارات" اليوم، عن استئناف الرحلات العادية لـ9 مدن اعتبارا من 21 أيارالجاري، وذلك بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.
ووفقا لبيان نشرته على وسائل التواصل الإجتماعي، فإن الرحلات ستستأنف الأسبوع القادم إلى لندن هيثرو، وفرانكفورت، وباريس، وميلانو، ومدريد، وشيكاغو، وتورنتو، وسيدني، وملبورن. وقالت الشركة الإماراتية إنه يمكن من اليوم شراء تذاكر السفر عبر موقعها. كما ستتيح الناقلة لمتعامليها إمكانية مواصلة سفرهم بين المملكة المتحدة وأستراليا عبر دبي.
تجدر الإشارة إلى أن عدة دول فتحت مطاراتها من بعد إغلاق لأشهر.
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