الصحة المصرية: 318 شخصًا تعافوا من كورونا تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عامًا

أشارت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إلى أن "نسب شفاء الحالات حسب الفئة العمرية، جاءت في أعلى مستوياتها بين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عاما بمعدل 318 حالة، تلتها المرحلة العمرية 40-49 عاما بنسبة شفاء 288 حالة".

وشددت زايد على ان "التكلفة المالية لرحلات المصريين العالقين في الخارج والتي تم حجرها صحيا في الفترة من 3 حتى 9 أيار الحالي، في محافظات مطروح، ​القاهرة​، ​البحر الأحمر​، دمياط، السويس، بورسعيد، أسوان، جنوب سيناء، الأسكندرية، والجيزة والتي بلغت نحو 28 مليون جنيه، واشتملت على إجراء تحاليل الفحص السريع وPCR والخدمات الطبية بأماكن العزل".

بالتوازي، أعلن المتحدث باسم الوزارة، خروج 160 مصاب بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع بالتالي إجمالي عد المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.

كما نوّه بأنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.