"الفاو": موجة ثانية من الجراد ستظهر فى حزيران القادم

أفادت مدير عام منظمة ​الامم المتحدة​ للأغذية والزراعة "​الفاو​"، شو دونيو، بأن "موجة ثانية للجراد تظهر في حزيران القادم وذلك في وقت يستعد العديد من ​المزارعين​ لجني محاصيلهم".

وأعرب دونيو عن قلقه من زيادة أعداد ​الجراد​، حيث تشير التوقعات قبل أزمة "​كوفيد 19​"، إلى أن أكثر من 25 مليون شخص في منطقة شرق ​أفريقيا​ سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في النصف الأخير من العام. وقد تأثر بالفعل 17 مليون شخص إضافي في ​اليمن​.

كما شدد على ضرورة "جماية الأشخاص الضعفاء من تأثير الأزمات المتعددة: النزاعات، والتطرف المناخي، والجراد الصحراوي و"كوفيد 19"، التي تهدد بإحداث مزيد من التدهور الكبير في أمنهم الغذائي"، مؤكدًا ضرورة "تكثيف جهودنا بشكل أكبر والتركيز ليس فقط على التحكم ولكن على دعم سبل عيش المزارعين والرعاة حتى يتمكنوا من تجاوز ذلك".

ونوّه دونيو بأن "الفاو" تمكنت من جمع 130 مليون دولار، منذ كانون الثاني بينما تركز التمويل، إلى حد كبير، على أنشطة مكافحة الجراد، لافتًا إلى أن "هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لسبل العيش".