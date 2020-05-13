سلطات العراق تسجل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات ​العراق​ية تسجيل 119 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في عموم البلاد، توازيًا مع تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

بموازاة ذلك، حذر نائب رئيس ​البرلمان العراقي​ ورئيس خلية الأزمة النيابية لمواجهة فيروس كورونا، حسن كريم الكعبي، من أن "ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بغداد والبصرة، يشكل جرس إنذار خطير للغاية ينذر بكارثة بشرية وصحية في العراق".

ونوّه الكعبي، بأن "السبب الأساسي والمباشر وراء ارتفاع الأعداد المسجلة للإصابة بالفيروس هو عدم الالتزام بإجراءات فرض حظر التجوال سواء الكلي أو الجزئي واستمرار اللامبالاة من قبل عدد كبير من المواطنين إزاء خطورة الوباء، والمتمثلة بعدم الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية من قبل الجهات المختصة ومنع التجمعات وإقامة المناسبات ومجالس العزاء والزيارات العائلية والتردد على الأماكن المزدحمة".