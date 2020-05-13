الحكومة المغربية للمواطنين: لزيارة أسواق مراكش القديمة لتعويض الانهيار بعدد السائحين الأجانب

أعلنت ​الحكومة المغربية​ و​قطاع السياحة​ في البلاد عن "املها بتشجيع مزيد من المواطنين على استكشاف أسواق ​مراكش​ القديمة وشواطئ أغادير هذا العام لتعويض الانهيار في عدد السائحين الأجانب بسبب الجائحة العالمية"، مشيرة الى "حملة إعلانية عبر شاشات التلفزيون لتذكير المواطنين بمواقع الجذب السياحي العديدة في البلاد".

هذا وتمثل السياحة 7% من النشاط الاقتصادي المغربي ويعمل فيها أكثر من نصف مليون شخص وساهمت بنحو ثمانية مليارات ​دولار​ في تدفقات العملات الأجنبية العام الماضي حيث زار 13 مليون سائح أجنبي المملكة المغربية.