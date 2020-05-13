وسائل إعلام إسرائيلية: برنامج الحكومة لم يذكر ضم مناطق بالضفة الغربية لإسرائيل

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "الخطوط العريضة لبرنامج ​الحكومة الإسرائيلية​ الجديدة، التي قدمت إلى ​الكنيست​، لم تذكر مخطط ضم مناطق ب​الضفة الغربية​ لإسرائيل".

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن "الخطوط العريضة لم تتطرق أيضا إلى مواجهة العنف في المجتمع العربي والدين والدولة والتعليم، علما أن حزب "أبيض أزرق" برئاسة ​بيني غانتس​، تعهد خلال حملته الانتخابية بالاهتمام بهذه القضايا في أي حكومة يشارك فيها".

كما نوّهت بأن "حزب "أبيض أزرق" وحزب "الليكود" برئاسة ​بنيامين نتانياهو​، اتفقا على تقديم خطوط عريضة عامة، تشمل خصوصا مواضيع متعلقة بأزمة كورونا والأمن والاقتصاد وعدم التطرق إلى قضايا ساخنة قبل تنصيب الحكومة".