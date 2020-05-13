وسائل إعلام إسرائيلية: برنامج الحكومة لم يذكر ضم مناطق بالضفة الغربية لإسرائيل

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي قدمت إلى الكنيست، لم تذكر مخطط ضم مناطق بالضفة الغربية لإسرائيل".
ولفتت وسائل الإعلام إلى أن "الخطوط العريضة لم تتطرق أيضا إلى مواجهة العنف في المجتمع العربي والدين والدولة والتعليم، علما أن حزب "أبيض أزرق" برئاسة بيني غانتس، تعهد خلال حملته الانتخابية بالاهتمام بهذه القضايا في أي حكومة يشارك فيها".
كما نوّهت بأن "حزب "أبيض أزرق" وحزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتانياهو، اتفقا على تقديم خطوط عريضة عامة، تشمل خصوصا مواضيع متعلقة بأزمة كورونا والأمن والاقتصاد وعدم التطرق إلى قضايا ساخنة قبل تنصيب الحكومة".
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