الصحة العالمية: وباء كورونا أخطر جائحة شهدها العالم على مدى 100 عام

أشارت ​منظمة الصحة العالمية​ إلى أن "وباء ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، أخطر جائحة شهدها العالم على مدى 100 عام"، مشددة على "ضرورة التضامن الدولي لمواجهة هذا الفيروس".

ولفتت المنظمة، في تقريرها، إلى أن "جائحة فيروس كورونا تهدد العالم بخسارة التقدم المحرز في مجال الصحة، والتسبب في خسائر فادحة بالأرواح، وتعطيل سبل العيش، وإعاقة التقدم نحو أهداف التنمية العالمية في مجال الصحة"، موضحةً أن "الوباء سلط الضوء علي الحاجة الملحة لاستثمار جميع البلدان في أنظمة صحية قوية ورعاية صحية أولية كونها أفضل خط دفاع ضد تفشي الأمراض مثل كورونا".

كما أفادت بأن "الناس حول العالم يعيشون حياة أطول وأكثر صحة، حيث ارتفع متوسط عمر الفرد المتوقع في البلدان النامية بين عامي 2000 إلى 2016 بنسبة 21% أي 11 سنة، وفي الدول مرتفعة الدخل بنسبة 4% أي 3 سنوات".