أعلن الناطق باسم ​رئاسة الجمهورية​ ​الجزائر​ية محند أوسعيد بلعيد، ان "العلاقة بين الجزائر و​الصين​ هي علاقة متميزة، و​سياسة​ الجزائر الخارجية واضحة بهذا الشأن، والصين تساعد صديقتها القديمة بمواجهة ​كورونا​"، مشيراً الى أن "العلاقة مميزة بين البلدين منذ ​الثورة​ التحريرية، لا سيما وأن الصين قدمت الدعم الكامل للجزائر إبان الثورة، كما أن الجزائر بدورها قدمت الدعم اللازم للصين من أجل الحصول على مقعد دائم في ​مجلس الأمن​".

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كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية: لا يهمنا من لا تعجبه علاقتنا مع الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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