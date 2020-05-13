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الداخلية السويدية قررت تمديد قيود السفر حتى 15 حزيران المقبل

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أشار رئيس وزراء ​السويد​ ​ستيفان لوفين​، إلى أن "​وزارة الخارجية​ قررت تمديد قيود السفر حتى الـ 15 من حزيران المقبل، ضمن الإجراءا التي تتخذها السلطات الحد من انتشار ​فيروس ​ المستجد "​كوفيد 19​" والوقاية منه".

كانت الحكومة السويدية أشارت في وقت سابق إلى أنها تخطط لإنفاق حوالي 2.2 مليار كرون (220 مليون دولار) من أجل رفع مستويات خدمات الموظفين للمساعدة على حماية كبار السن في البلاد، إثر ارتفاع أعداد تالوفيات بينهم جراء الإصابة بفيروس كورونا.

كما أوضحت الحكومة أن ملياري كرون أخرى ستخصص لتعويض السلطات المحلية عن التكاليف الإضافية التي تكبدتها في التعامل مع الوباء.

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