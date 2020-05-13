السلطات البريطانية: تسجيل 494 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية تسجيل 494 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع بالتالي عدد الإصابات الوفيات الإجمالي في عموم البلاد إلى 186 حالة وفاة.

ولفتت ​السلطات البريطانية​ إلى أنه تم تسجيل 33 ألف إصابة إجمالية خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وكان رئيس الحكومة البريطانية ​بوريس جونسون​ عرض في وقت سابق، الإجراءات التخفيفية التي ستطبقها الحكومة على كراحل خلال الفترة القادمة، موضحًا أنه "لن يتردد في الرجوع عن خطته لتخفيف الحجر إذا اقتضى الأمر".

كما نوّه بأنه "حال ظهرت معطيات عكس المتوقع، لن نتردد في كبح وتأجيل رفع التدابير أو تعويضها بأخرى، على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الوطني".