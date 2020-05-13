الخارجية الأردنية: قرار ضم الأراضي المحتلة خطوة كارثية تقتل فرص السلام

جدد ​وزير الخارجية​ ​الأردن​ي ​أيمن الصفدي​، "رفض بلاده أي خطوات إسرائيلية تهدف لضم أراض فلسطينية في ​الضفة الغربية​"، معتبراً ان "أي قرار إسرائيلي لضم المستوطنات وغور الأردن وشمال ​البحر الميت​ في ​فلسطين المحتلة​، سيكون خطوة كارثية ستقتل فرص ​تحقيق​ ​السلام​ العادل وستدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع وستجعل من خيار ​الدولة​ الواحدة حتمياً".

وثمن الصفدي موقف ​إسبانيا​ و​الاتحاد الأوروبي​ المتمسك بـ"الشرعية الدولية والداعم لحل الدولتين والمفاوضات المباشرة وفق الشرعية الدولية سبيلا للتوصل لحل للصراع"، مشدداً على "استمرار العمل من أجل إطلاق جهد حقيقي للتوصل إلى حل الدولتين".