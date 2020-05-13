الخارجية الأردنية: قرار ضم الأراضي المحتلة خطوة كارثية تقتل فرص السلام

جدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، "رفض بلاده أي خطوات إسرائيلية تهدف لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية"، معتبراً ان "أي قرار إسرائيلي لضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة، سيكون خطوة كارثية ستقتل فرص تحقيق السلام العادل وستدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع وستجعل من خيار الدولة الواحدة حتمياً".
وثمن الصفدي موقف إسبانيا والاتحاد الأوروبي المتمسك بـ"الشرعية الدولية والداعم لحل الدولتين والمفاوضات المباشرة وفق الشرعية الدولية سبيلا للتوصل لحل للصراع"، مشدداً على "استمرار العمل من أجل إطلاق جهد حقيقي للتوصل إلى حل الدولتين".
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