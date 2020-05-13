ميركل: سنواصل جهودنا لتحسين العلاقات مع روسيا

أكدت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، أنها "ستواصل جهودها لتحسين العلاقات مع ​روسيا​ على الرغم من هجمات التسلل الإلكتروني التي تصعب الأمر"، موضحةً أنها "تأخذ هذه الأمور على محمل الجد".

وفي ردها على سؤال عن عمليات التسلل، لفتت ميركل إلى أنها ستسعى من أجل علاقات طيبة مع روسيا، "لأنني أعتقد أن هناك من الأسباب ما يدعو لمواصلة جهودنا الدبلوماسية".

وفي وقت سابق، كانت صحيفة "ديرشبيغل" الألمانية أفادت بأن "المخابرات العسكرية الروسية تمكنت من الحصول على العديد من رسائل البريد الإلكتروني من مكتب دائرة ميركل الانتخابية، في عملية تسلل في عام 2015 استهدفت ​البرلمان الألماني​".