بومبيو: التزامنا بأمن إسرائيل لا يتزعزع

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارته اسرائيل ان "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل لا يتزعزع، ومن الجيد أن تكون إسرائيل مرة أخرى مع نتنياهو، حيث جرى مناقشة مثمرة حول الطرق التي يمكننا من خلالها العمل معا لمواجهة العديد من التحديات المشتركة التي نواجهها، وكالعادة الولايات المتحدة صديق عظيم في إسرائيل".
واعتبر بومبيو أن "إيران تستخدم مواردها الاقتصادية من أجل بث الرعب في جميع أنحاء العالم، في وقت يعاني فيه شعبها من أزمة صحية واقتصادية مدمرة".
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