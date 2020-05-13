بومبيو: التزامنا بأمن إسرائيل لا يتزعزع

أكد ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​ خلال زيارته ​اسرائيل​ ان "التزام ​الولايات المتحدة​ بأمن ​إسرائيل​ لا يتزعزع، ومن الجيد أن تكون إسرائيل مرة أخرى مع ​نتنياهو​، حيث جرى مناقشة مثمرة حول الطرق التي يمكننا من خلالها العمل معا لمواجهة العديد من التحديات المشتركة التي نواجهها، وكالعادة الولايات المتحدة صديق عظيم في إسرائيل".

واعتبر بومبيو أن "​إيران​ تستخدم مواردها الاقتصادية من أجل بث الرعب في جميع أنحاء ​العالم​، في وقت يعاني فيه شعبها من أزمة صحية واقتصادية مدمرة".