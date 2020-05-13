حاكم نيويورك: تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 53 طفلًا

أعلن حاكم ولاية ​نيويورك​ الأميركية ​أندرو كومو​، تسجيل 82 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، من بينها 53 إصابة لأطفال.

وفي سياق متصل أفاد كومو بأن "التلاعب بالأسعار على المنتجات التي تحمي الناس من فيروس كورونا أمر غير شريف وغير قانوني"، موضحًا أن "سلطات ولاية نيويورك أحالت أكثر من 2000 شكوى تلاعب إلى الجهات المعنية إنفاذ القانون".

وفي وقت سابق، كانت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حذرت من أن "أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في مدينة نيويورك، قد تكون أسوأ بفارق آلاف عن الحصيلة الرسمية".

وفي تقرير أصدرته، لفتت المراكز إلى أنه "خلال الفترة من منتصف آذار وحتى أوائل أيار، توفي في المدينة نحو 24000 شخص أكثر من المتوسط الذي توقعه الباحثون في المعتاد، وذلك يعني تسجيل 5300 حالة وفاة أعلى من حصيلة الوفيات التي نسبت في السابق لتفشي فيروس كورونا خلال تلك الفترة الزمنية".