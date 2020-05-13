الليكود: بينيت رفض محاولة نتنياهو الأخيرة لإشراك "يمينا" في للحكومة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فشل رئيس كتلة أحزاب اليمين المتطرف "يمينا"، نفتالي بينيت، بالتوصل إلى تفاهمات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تتيح انضمامه وكتلته إلى الحكومة الجديدة، ما يعزز فرص انضمام "يمينا" إلى مقاعد المعارضة.
ولم يطرأ أي تقدم يذكر على المفاوضات الجارية لإشراك أحزاب الصهيونية الدينية في الحكومة، واكتفى نتنياهو بالتحدث إلى بينيت هاتفيًا، عصر اليوم، الأربعاء، بعد أن كان الاثنان قد اتفقا على اللقاء في وقت لاحق، مساء اليوم.
ووصف الليكود المكالمة الهاتفية بين بينيت ونتنياهو، بأنها "محالة رئيس الحكومة الأخيرة لإشراك ‘يمينا‘ في الحكومة، قبل التوقيع على الاتفاقات الائتلافية في وقت لاحق مساء اليوم".
وأضاف بيان الليكود أن بينيت رفض عرض نتنياهو "بسبب الصراع الداخلي على الحقائب الوزارية داخل الكتلة ولأن ما يهمه حقا هو المنصب وليس الأيديولوجية.
وأشارت "يمينا" إلى أن نتنياهو اكتفى بمحادثته بينيت هاتفيًا بعدما امتنع مكتب رئيس الحكومة من تحديد موعد للأخير.
يتبع..
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