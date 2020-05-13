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شكرا لقرائتكم خبر عن 8 جنود حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي ببوركينا فاسو والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 مايو 2020
ارتفع عدد قتلى الهجوم الإرهابي شمالي بوركينا فاسو، الأربعاء، إلى 8 جنود وكانت حصيلة سابقة صادرة عن مصادر أمنية أفادت بمقتل ما لا يقلّ عن 4 جنود وفقدان آخرين.
وقال المصدر الأمني رفيع المستوى "عُثر على جثث الجنود الذين كانوا مفقودين أثناء عملية المسح، ما يرفع عدد الضحايا إلى ثمانية".
وكان مصدر أمني قد أكد في وقت سابق إن الهجوم وقع أمس الاثنين عندما تعرضت مجموعة من الجنود "أثناء دورية لها، لكمين نصبته مجموعات مسلحة إرهابية في قرية كانكانفوغول".
وأضاف أن "كانكانفوغول تقع على بعد كيلومترات عدة من الحدود مع النيجر والمجموعات المسلحة تمرّ من جانب الحدود إلى الجانب الآخر، وتشنّ هجمات في البلدين".
وتشارك بوركينا فاسو في قوة إقليمية الى جانب مالي والنيجر وموريتانيا وتشاد المجاورة لمحاربة التنظيمات الإرهابية.
ومع ذلك لم تتمكن القوات الأمنية في بوركينا فاسو من وضع حد للعنف على الرغم من المساعدة التي تقدمها فرنسا التي تنشر ما يقارب 5 آلاف جندي في المنطقة.
ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، خلفت الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ما يقارب 4 آلاف قتيل العام الماضي، وتسببت بنزوح نحو 800 ألف شخص منذ عام 2015.
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