عاجل.. تسجيل 5 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بثلاث محافظات

الأربعاء 13 مايو 2020

أكدت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الأربعاء، تسجيل 5 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بينها حالتا وفاة.



جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن اللجنة نشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موضحة مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة.

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وبحسب اللجنة، فإنه جرى تسجيل(5)حالات جديدة مؤكدة بينها حالتا وفاة كما يلي، أول حالة إصابة مؤكدة في مأرب، حالتا إصابة مؤكدة في عدن بينها حالة وفاة، حالتا إصابة مؤكدة في لحج بينها حالة وفاة.

واختتم البيان "ليصبح إجمالي الحالات (70) حالة، بينها (12) حالة وفاة".