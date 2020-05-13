عميد بالجيش اليمني: كسرنا هجوماً حوثياً مزدوجاً في جبهة قانية شمال البيضاء

الأربعاء 13 مايو 2020

أكد قائد اللواء 117 مشاة العميد أحمد حسين النقح، أن أبطال القوات الحكومية اليمنية كسروا، هجوماً شنته مليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء.



وقال العميد النقح، في تصريح صحفي، إن القوات الحكومية أفشلت هجوماً شنته مليشيات الحوثي في منطقتين من جبهة قانية، حيث كانت قواتنا ترصد كل تحركاتها وتحشيداتها خلال الأيام الماضية.

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وأكد أن المليشيات الحوثية تكبّدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات في معارك اليوم، وتمكن خلالها أبطال القوات الحكومية من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

ووجه العميد النقح، دعوة لأولياء الأمور في مناطق سيطرة المليشيات بأن يحافظوا على أبنائهم وأن لا يتركوهم فريسة للمليشيات الحوثية بأن تزج بهم في معارك خاسرة، مؤكداً أن "معظم مقاتلي المليشيات من الأطفال والضعفاء والبسطاء"