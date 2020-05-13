الصحة العالمية : كورونا يهدد العالم بخسارة التقدم المحرز في مجال الصحة

المناطق - واس

أكد تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن جائحة -كوفيد ١٩- تهدد العالم بخسارة التقدم المحرز في مجال الصحة، والتسبب في خسائر فادحة بالأرواح، وتعطيل سبل العيش، وإعاقة التقدم نحو أهداف التنمية العالمية في مجال الصحة، مشيراً إلى أن الوباء سلط الضوء علي الحاجة الملحة الي استثمار جميع البلدان في أنظمة صحية قوية ورعاية صحية أولية كونها أفضل خط دفاع ضد تفشي الأمراض مثل كورونا .

وأفاد التقرير الإحصائي السنوي لمنظمة الصحة العالمية أن الناس حول العالم يعيشون حياة أطول وأكثر صحة، حيث ارتفع متوسط عمر الفرد المتوقع في البلدان النامية بين عامي ٢٠٠٠ إلى ٢٠١٦ بنسبة ٢١٪ أي ١١ سنة، وفي الدول الغنية بنسبة ٤٪ أي ٣ سنوات، وكان التقدم الكبير المحرز في الدول النامية بسبب تحسن الوصول الى خدمات الرعاية الصحية وتحسين رعاية صحة الأم والطفل ما أدى إلى انخفاض وفيات الأطفال إلى النصف عن نفس الفترة، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى خدمات الوقاية من الإيدز والملاريا والسل والأمراض المهملة .

ودعا التقرير إلى التضامن الدولي والعمل المشترك لمواجهة -كوفيد ١٩- وهي أخطر جائحة شهدها العالم علي مدى ١٠٠ عام ، والتركيز على أكثر الفئات ضعفاً .