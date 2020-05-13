شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع حالات الإصابة.. مدينة صينية تشدد القيود خوفا من تجربة "ووهان" والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن مدينة جيلين بشمال شرق الصين فرضت قيودا جديدة على الحركة، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" انه سوف يتم وقف جميع خدمات حافلات نقل السائحين، كما سوف يتم تطويق التجمعات السكنية في المدينة والقرى. وتأتي هذه الإجراءات بعد تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة جيلين خلال الأيام الماضية. Advertisements وقالت مفوضة الصحة الوطنية اليوم الأربعاء إنه تم تسجيل ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء. ويشار إلى أن مدينة جيلين تتاخم كوريا الشمالية وروسيا. وكانت عدة مدن صينية، ومن بينها بكين، قد خففت القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين. مع ذلك، تم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في سبعة أقاليم من بينها هوبي، بؤرة تفشي الفيروس.

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