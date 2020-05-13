شكرا لقرائتكم خبر عن رغم حظر التجوال .. عودة الإحتجاجات الشعبية جنوب تونس والان نبدء بالتفاصيل

عادت التحركات الاحتجاجية إلى وسط مدينة تطاوين جنوب تونس، رغم حظر التجول، للمطالبة بحق الجهة في التنمية والتشغيل. وأكد المحتجين وفق وكالة الأنباء التونسية اليوم، أن هذه الاحتجاجات، ستعود الى الوتيرة ذاتها التي كانت عليها قبل فترة الحجر الصحي الشامل، وستكون سلمية في التظاهر والتعبير الحر وفق ما يقتضيه ويضمنه الدستور التونسي.

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