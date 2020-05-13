رسمياً.. تحديد موعد عودة الكالتشيو الإيطالي

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2020-05-13 | 17:32
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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن عودة الدوري من جديد بداية من 13 حزيران، لاستئناف المسابقة بعد توقف أكثر من 90 يومًا.
وتوقف الدوري الإيطالي منذ اذار الماضي، بعد لعب آخر جولاته بدون جماهير، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أصاب العديد من المواطنين في إيطاليا وأدى لوفاة آخرين.
وسيخضع الجميع إلى فحوصات طبية كاملة، بعد أن تواصلت رابطة الدوري مع وزارة الصحة الإيطالي، بشأن كيفية الكشف على اللاعبين قبل العودة للتدريبات.
ويتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.
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