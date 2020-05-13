اكد محافظ النجف لؤي الساسري، الاربعاء، ان الحالات المرخصة فقط بالدخول للمحافظة هي الجنائز والتحويل الطبي.
وشدد الياسري بحسب البيان، على "الضباط والمنتسبين اتخاذ الاجراءات القانونية في تنفيذ القرار حفاظا على خلو المحافظة من فايروس كورونا".
وبعث محافظ النجف "اعتذاره لكل الموالين في العراق وخارج العراق لعدم السماح لهم هذا العام لاحياء ذكرى شهادة امير المؤمنين عليه السلام في النجف الاشرف والكوفة"، مبينا ان "اتخاذ هذا القرار كان على مضض لكن الظروف هي التي حكمت وسلامة مواطنينا هو واجبنا".
وبينّ الياسري ان "الحالات المرخصة فقط الجنائز وسيارة واحدة مع الجنازة والتحويل الطبي بكتاب رسمي للنجف عدا ذلك اي شخص لن يدخل للنجف".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ النجف: الحالات المرخصة فقط بالدخول للمحافظة الجنائز والتحويل الطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.