محافظ النجف: الحالات المرخصة فقط بالدخول للمحافظة الجنائز والتحويل الطبي

وذكر مكتب الياسري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان" محافظ النجف تفقد برفقة قائد شرطة النجف العميد فائق الفتلاوي السيطرات الخارجية لمتابعة تطبيق قرارات خلية الازمة بغلق المنافذ الخارجية للمحافظة".وشدد الياسري بحسب البيان، على "الضباط والمنتسبين اتخاذ الاجراءات القانونية في تنفيذ القرار حفاظا على خلو المحافظة من فايروس كورونا ".

وبعث محافظ النجف "اعتذاره لكل الموالين في العراق وخارج العراق لعدم السماح لهم هذا العام لاحياء ذكرى شهادة امير المؤمنين عليه السلام في النجف الاشرف والكوفة"، مبينا ان "اتخاذ هذا القرار كان على مضض لكن الظروف هي التي حكمت وسلامة مواطنينا هو واجبنا".

وبينّ الياسري ان "الحالات المرخصة فقط الجنائز وسيارة واحدة مع الجنازة والتحويل الطبي بكتاب رسمي للنجف عدا ذلك اي شخص لن يدخل للنجف".