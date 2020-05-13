الديوانية تعلن فرض حظر التجوال الشامل في عموم المحافظة

وقال الشعلان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تقرر فرض حظر التجوال الشامل في عموم المحافظة وغلق مداخل ومخارج المحافظة"، لافتا الى أن "الحظر يشمل الآليات والدراجات والمنشآت".

وأَا الشعلا، أن "اجراءات قانونية ستتخذ بحق المخالفين"، عازيا تلك القرارات الى "ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في عدد من المحافظات والتزاما بقرارات خلية الأزمة المركزية".