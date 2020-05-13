عدنان درجال: الاندية البصرية لها مكانة متميزة على خارطة الابداع الرياضي

وقال درجال في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، "استقبلنا اليوم بمكتبنا في مقر الوزارة، رئيس وأعضاء نادي الميناء الرياضي، فضلا عن رئيس نادي البصرة، وباركوا لنا تسنمنا المنصب".

وأضاف ان "الاندية البصرية لها مكانة متميزة على خارطة الابداع الرياضي العراقي ومن دواع الفخر ان تقوم وزارة الشباب والرياضة بـ إسناد ودعم الحركة الرياضية في هذه المدينة العزيزة، لا سيما في ظل وجود المدينة الرياضية فيها وملعب الميناء الذي وصل الى مراحل متقدمة من العمل، ان التواصل ومتابعة النشاطات الشبابية والرياضية سيتواصل عقب انتهاء الازمة الصحية".



وفي ختام اللقاء قدم رئيس نادي الميناء محمد جابر الدرع الخاص للنادي، فيما قدم مدير فريق الكرة الزي الرسمي، وأعرب الحضور عن ثقة الجماهير الرياضية للنهوض بواقع الشباب والرياضة العراقي الحالي.