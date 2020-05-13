نصر الله: إيران لا تخوض معركة نفوذ في سوريا لا مع روسيا ولا مع غيرها

اكد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، إن إيران لا تخوض معركة نفوذ في سوريا لا مع روسيا ولا مع غيرها، مشيرا إلى أن موقفها هو منع سقوط سوريا في هيمنة الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضاف نصرالله في كلمة له اليوم الأربعاء، "نستطيع القول إن الدولة السورية والجيش السوري والشعب السوري انتصروا في الحرب بالرغم من استمرار وجود بعض المعارك التي تحتاج إلى صمود".
وقال نصرالله إن ما يتردد عن وجود صراع روسي إيراني في سوريا هو غير صحيح، وما يتردد عن تخلي حلفاء سوريا عنها هو مجرد أحلام وكلام لا أساس له.
وتابع: "كنا نعرف أن ذهابنا إلى سوريا سيكون له تبعات في لبنان، وكنا ندرك أن هناك تضحيات بشرية ومادية لكن حجم المخاطر التي تتهدد لبنان وفلسطين وسوريا أكبر بكثير لذلك ذهبنا".
وتابع: "كنا نعرف أن ذهابنا إلى سوريا سيكون له تبعات في لبنان، وكنا ندرك أن هناك تضحيات بشرية ومادية لكن حجم المخاطر التي تتهدد لبنان وفلسطين وسوريا أكبر بكثير لذلك ذهبنا".
ولفت الأمين العام لحزب الله إلى أن هدف الحرب على سوريا كان واضحا وكان المطلوب السيطرة عليها لتوقع مع إسرائيل وتتخلى عن فلسطين وعن الجولان وعن نفطها وغازها.
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