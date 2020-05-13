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إدارة الزوراء تؤكد عدم مشاركتها في انتخابات اتحاد السباحة

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2020-05-13 | 16:50

إدارة الزوراء تؤكد عدم مشاركتها في انتخابات اتحاد السباحة

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اكدت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي، الأربعاء، عدم مشاركتها في انتخابات اتحاد السباحة والتي أقيمت اليوم الأربعاء.
وشارك عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء اسعد لازم في انتخابات اليوم، الامر الذي دفع إدارة الزوراء الى اصدار بيان بهذا الشأن.

وذكر بيان عن النادي تلقته الخليج 365، أن "الهيئة الادارية لنادي الزوراء، تعلن عدم مشاركتها في انتخابات اتحاد السباحة التي اقيمت اليوم الأربعاء".


وأضاف البيان، أن "اسعد لازم تواجد في الانتخابات كونه عضو اللجنة التطبيعية لاتحاد الكرة، وحضوره للانتخابات ممثلاً للجنة".

وأضاف النادي، أن "الزوراء اعلن في وقت سابق وبكتاب موجه لاتحاد السباحة بعدم مشاركة النادي في الانتخابات".

واسفرت انتخابات اليوم، عن فوز خالد كبيان برئاسة الاتحاد، باشراف الاتحاد الدولي.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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