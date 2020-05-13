إدارة الزوراء تؤكد عدم مشاركتها في انتخابات اتحاد السباحة

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2020-05-13 | 16:50
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وذكر بيان عن النادي تلقته الخليج 365، أن "الهيئة الادارية لنادي الزوراء، تعلن عدم مشاركتها في انتخابات اتحاد السباحة التي اقيمت اليوم الأربعاء".
وأضاف البيان، أن "اسعد لازم تواجد في الانتخابات كونه عضو اللجنة التطبيعية لاتحاد الكرة، وحضوره للانتخابات ممثلاً للجنة".
وأضاف النادي، أن "الزوراء اعلن في وقت سابق وبكتاب موجه لاتحاد السباحة بعدم مشاركة النادي في الانتخابات".
واسفرت انتخابات اليوم، عن فوز خالد كبيان برئاسة الاتحاد، باشراف الاتحاد الدولي.
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