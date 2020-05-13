انتخاب خالد كبيان رئيساً لاتحاد السباحة

2020-05-13 | 16:38
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أجريت ظهر اليوم الأربعاء، انتخابات الاتحاد العراقي للسباحة، حيث تم انتخاب خالد كبيان رئيساً للاتحاد.
وقال كبيان بحسب البيان، أن "ابواب الاتحاد مفتوحة ونهتم الى اعادة توازن علاقاتنا بشكل صحيح مع الجميع، وبالأخص مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية العراقية".
وطمأن كبيان العاملين في السباحة بالحفاظ على حقوقهم وتهيئة فرص نجاحهم، وطالبهم ببذل "المزيد من الجهد"، مبيناً ان "المرحلة السابقة لن تترك اي أثر في نفوسنا جميعًا وسنعتبر إخفاقاتها ومشاكلها جزءا من الماضي الذي لا يجوز له ان يتكرر، ويجب تركيز اهتمامنا على المستقبل وفتح صفحة جديدة مبنية على الثقة والتسامح".
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