الصحة تعلن تسجيل 119 اصابة جديدة وشفاء 63 مصاباً من كورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم فحص (٤١٨٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٣٦٦٤٠)".وأوضحت الوزارة، أن "مختبراتها سجلت لهذا اليوم (١١٩) إصابة في العراق موزعة كالتالي: (بغداد/ الرصافة:٣، بغداد/ الكرخ: ٣٤، مدينة الطب: ١٣، البصرة: ٣٢، المثنى: ٢، ديالى: ١، نينوى: ٢"، مشيرة الى ٦٣ حالة شفاء جديدة موزعة كالتالي: (بغداد/ الرصافة: ٨، بغداد / الكرخ: ٥، البصرة: ٢٦، كركوك: ٢، كربلاء: ٧، ميسان: ٩، المثنى: ٣، اربيل: ٣".

وتابعت، أنه "تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة واحدة في بغداد/ الرصافة، وحالتين في مدينة الطب"، مضيفة أن "مجموع الإصابات بالفيروس في جميع مناطق العراق بلغ ٣٠٣٢، فيما بلغ مجموع الوفيات ١١٥، و1966 حالة شفاء، ومجموع الراقدين الكلي ٩٥١ راقدا".