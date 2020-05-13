ميركل تملك "أدلة دامغة" على محاولة روسيا قرصنتها

الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/5/13 06:39 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، أن لديها "أدلة دامغة" على محاولات روسية لقرصنتها، معبرة عن استيائها من محاولات التجسس المتكررة.
وقالت للبرلمان "بصراحة، يمكنني القول إن هذا يؤلمني. في كل مرة، أحاول أن ابني علاقة أفضل مع روسيا، وفي الجانب الآخر، هناك أدلة دامغة على أن القوات الروسية تقوم بمثل هذه الأعمال".
وفيما يخص جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، ذكرت المستشارة الألمانية أنها لا تزال ترى خطرا في جائحة كورونا، مؤكدة في المقابل إحراز نجاحات كبيرة في مكافحتها.
وقالت ميركل في جلسة بالبرلمان الألماني، إنه سيتعين التعايش فترة أطول مع الجائحة، حيث لا يوجد حتى الآن دواء أو لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأضافت ميركل في المقابل، أن بعض الأمور التي حدثت تدفع إلى التحلي بالشجاعة، وقالت: "لنتحلى بالشجاعة واليقظة".
وأعربت ميركل عن تقديرها لجهود الولايات الألمانية في احتواء الأزمة، وكذلك للجهود المبذولة في الإدارات الصحية، التي تتبع سلاسل العدوى، مضيفة أن الإصابات الجديدة لا تزال عند مستوى قدرات استيعاب النظام الصحي في ألمانيا.
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