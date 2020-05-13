مجلس السيادة السوداني يعلن التوافق على إقالة وزير الصحة

أعلن مجلس السيادة السوداني، الأربعاء، رسميا توافق شركاء الحكم الانتقالي على إقالة وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم من منصبه، وهو تأكيد لما انفردت به ”الخليج 365”.



وقال مجلس السيادة في بيان له الأربعاء، إن الاجتماع الثلاثي الذي عقد بالقصر الجمهوري الخميس الماضي، والذي ضم رئيس مجلس السيادة وعدد من أعضائه ورئيس الوزراء ووزيرين آخرين، بالإضافة لمكون قوى الحرية والتغيير، قد أقر بالإجماع أن يتخذ رئيس الوزراء الخطوات الدستورية اللازمة لإقالة وزير الصحة من منصبه".

وكانت مصادر مطلعة أبلغت ”الخليج 365” أن شركاء الحكم الانتقالي توافقوا خلال اجتماع بالقصر الرئاسي على إقالة وزير الصحة.



وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 1661 حالة.