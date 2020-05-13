مسودة دستور الجزائر.. حلم الإخوان يتبخر!

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صدمة كبرى يعيشها إخوان الجزائر بعد طرح الرئاسة مسودة الدستور للمناقشة متضمنة 73 تعديلا للانتقال لنظام شبه رئاسي.. فلماذا ترفض الأحزاب الإخوانية مسودة الدستور؟ جزائريون ردا على انتقاد الإخوان لمسودة الدستور: تُبخر أحلامكم

"هرولت" جماعة الإخوان في الجزائر لانتقاد مسودة الدستور التي عرضتها الرئاسة الجزائرية نهاية الأسبوع الماضي للمناقشة على شخصيات سياسية وأكاديمية، والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الطلابية، وتضمنت 73 تعديلاً لـ"نظام شبه رئاسي". إخوان الجزائر بعد بوتفليقة.. أيتام تائهون وأقنعة تتساقط وبحسب نشطاء ومراقبين جزائريين، فإن محاولة "شيطنة" المسودة تظهر "حالة اليأس" التي وصلت إليها جماعة الإخوان بعدما تأكدت من أن الدستور القادم "سينهي أطماعهم في الحكم ويبخر أحلامهم"، و"خارطة طريق صلبة لإنهاء نظام المحاصصة السري" الذي أعطاهم "ما ليس لهم" خلال أكثر من عقدين.

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