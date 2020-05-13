الكباشي يكشف استقرار المكون العسكري على اسم وزير الدفاع

قال عضو المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول شمس الدين كباشي، الأربعاء، لـ"الخليج 365"، إن المكون العسكري اختار رسمياً اللواء ياسين إبراهيم ياسين الدفعة (29) لشغل حقيبة وزارة الدفاع.

وفي حال تولي ياسين المنصب سيخلف بذلك الراحل الفريق أول جمال الدين عمر.



وكان كباشي، قال، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن "مشاورات مكثفة تجري بين أعضاء المكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي لاختيار وزير الدفاع".

وأوضح "كباشي" أن "من أبرز الأسماء المرشحة اللواء ياسين إبراهيم ياسين الدفعة (29)، واللواء عبدالرحمن عوض الدفعة (28) واللواء آدم محمود جار النبي الدفعة (31).

وكان وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، لاقته المنية إثر ذبحة صدرية مفاجئة بجوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.

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وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، قرارات بإعادة هيكلة الجيش السوداني، حيث قضت بإلغاء نظام رئاسة الأركان المشتركة الذي اتبعه حكم الرئيس المعزول عمر البشير، والعودة للعمل بالنظام القديم "هيئة الأركان".

وشمل قرار الهيكلة إعادة قوات الجيش السوداني إلى 4 بدلا عن 3 بعد فصل "الدفاع الجوي" عن "القوات الجوية"، والتي كان قد دمجها النظام السابق.

وأصبحت وحدات الجيش السوداني تشمل القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، وأسندت رئاسة هيئة الأركان إلى الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين.

ويتكون مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور، ويعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوي الحرية والتغيير ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة .

ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في أغسطس/آب الماضي، على وثيقة "الإعلان الدستوري" بعد اجتماعات ماراثونية، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.