مصر تسجل 12 وفاة و338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

الصحة المصرية تعلن تسجيل 12 حالة وفاة و338 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، فضلاً عن وفاة 12 حالة جديدة.

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

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وأضاف، أنه تم خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.

وقال، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 556 حالة وفاة.