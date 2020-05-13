انت الان تتابع نحو 292 ألف وفاة في العالم جراء فيروس كورونا المستجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 292 ألف شخص على الأقل في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس حتى الساعة 11:00 ت غ الأربعاء استناداً إلى مصادر رسميّة.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من أربعة ملايين و272 ألفا و880 حالة إصابة في 195 بلداً ومنطقة. ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر. وأُعلن تعافي مليون و462 ألف شخص على الأقلّ.

وسجّلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء في بداية شباط/فبراير، أعلى حصيلة إجماليّة للوفيّات بلغت 82 ألفا و389 من مليون و370 الفا و16 إصابة. وأعلِن تعافي 230 ألفا و287 شخصاً على الأقلّ.

وتليها بريطانيا مع 32 ألفا و692 وفاة بين 226 ألفا و463 إصابة. وتليها إيطاليا مع 30 ألفا و911 وفاة (221 ألفا و216 إصابة)، وإسبانيا مع 27 ألفا و104 وفيات (228 ألفا و691 إصابة)، وفرنسا مع 26 ألفا و991 وفاة (178 ألفا و225 إصابة).

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وأحصت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) التي ظهر فيها الوباء في نهاية كانون الأول/ديسمبر 4633 وفاة و82 ألفا و926 حالة إصابة (7 حالات بين الثلاثاء والأربعاء) بينما تعافى 78 ألفا و189.

وسجّلت أوروبا الأربعاء عند الساعة 11,00 ت غ، 159 ألفا و737 وفاة من مليون و793 ألفا و753 إصابة.

وسجّلت أميركا اللاتينيّة والكاريبي 23 ألفا و91 وفاة (402804 إصابة) وآسيا 11 ألفا و184 وفاة (316 ألفا و88 إصابة) والشرق الأوسط 7787 وفاة (241 ألفا و232 حالة) وإفريقيا 2403 وفاة (69 ألفا و515 إصابة) وأوقيانيا 126 وفاة (8316 إصابة).

وأُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة ومنظمة الصحة العالمية.