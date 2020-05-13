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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تبيع عقاراً جديداً لـ«كورونا» إلى 127 دولة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
في تطور جديد، يتعلق بعقار يعتبره البعض واعداً لعلاج «عدو البشرية»، أعلنت شركة جوبيلانت لايف ساينسز الهندية، التوقيع على اتفاق ترخيص غير حصري لبيع رمديسيفير، عقار شركة غيلياد ساينسز التجريبي المحتمل للعلاج من فيروس «كورونا»، في 127 دولة، منها دول في أفريقيا وآسيا.
وحسب «الغاريان» البريطانية تجري شركة «غيلياد» محادثات لتوسيع نطاق العرض العالمي لهذا الدواء، بعد حصولها على موافقة من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على استخدامه للطوارئ في علاج مرضى (كوفيد 19)، وبموجب الاتفاق، تحصل «جوبيلانت» الهندية أيضاً على حقوق تصنيع الدواء وزيادة إنتاجه.
وقالت «غيلياد» هذا الشهر إنها تتفاوض لمنح تراخيص طويلة الأجل، مع العديد من صانعي الأدوية في الهند وباكستان، لإنتاج رمديسيفير لصالح الدول النامية، وإنها ستوفر تكنولوجيا لمساعدة الإنتاج.
وأضافت أن الدواء حسّن النتائج للأشخاص الذين يعانون من (كوفيد 19)، وقدمت بيانات تشير إلى أنه يعمل بشكل أفضل عندما يعطى في المراحل المبكرة من العدوى.
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