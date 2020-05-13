صحيفة: يأتي الاحتفال بيوم التمريض العالمي في ظل انتشار وباء «كورونا»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إنه في ظرف صعب، يعتمد فيه العالم على جهود خط الدفاع الأول لمكافحة انتشار وباء «كورونا»، يأتي الاحتفال بيوم التمريض العالمي، ظرف يجدد فيه الممرضون والممرضات مبادئ ورسالة مهنتهم السامية، تاركين منازلهم وعائلاتهم لأيام طوال، يبذلون أقصى طاقاتهم لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين، متجسدة سعادتهم بكل حالة شفاء يغادرها السقم.

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وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365"، تضحيات كبيرة ومقدّرة من أصحاب مهنة الرحمة والرفق والإنسانية، كلمات عبّر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، عن تقديره للممرضات والممرضين في بقاع الأرض كافة، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي يصادف 12 مايو من كل عام، وهم في مواجهة أمامية مع تهديد عالمي، يحاولون إلى جانب الأطباء وكل العاملين في القطاعات الصحية دفع شروره عن البشرية بجهود صادقة ستؤتي أُكلها في وقت قريب.

وأكدت الصحيفة في ختام افتتاحيتها أن الإصرار والعزيمة اللذين يتمتع بهما جميع العاملين في القطاع الصحي، بمن فيهم الممرضات والممرضون، مبعث للأمل بأن هذه الجهود ستنتصر قريباً، خاصة أنها تترافق مع تأمين القيادة الرشيدة كل ما يلزم لإنجاح المهمة وتأمين أفضل رعاية صحية للأفراد، والتي كان آخرها قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمجانية الفحوص للمواطنين والمقيمين ممن تزيد أعمارهم على 50 عاماً، ولفئات واسعة من المجتمع، ما يسرع تلك الجهود للقضاء على الوباء.