غابي أشكنازي سيكون وزيراً للخارجية الإسرائيلية

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أكد حزب كحول لفان الوسطي الأربعاء أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق غابي أشكنازي سيكون وزيرا للخارجية في حكومة الوحدة التي سيرأسها بنيامين نتانياهو في مرحلة أولى.

وقال الحزب (أزرق أبيض) برئاسة بيني غانتس الذي سيشكل ائتلافا مع نتانياهو "أشكنازي أجرى محادثات مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في القدس، "قبل تعيينه وزيرا للخارجية يوم الخميس المقبل".

ومن المقرر أن تؤدي حكومة الوحدة التي تم الاتفاق عليها بين غانتس ونتنياهو اليمين الدستوري مساء غد الخميس ، منهية بذلك أكثر من عام من الجمود السياسي.

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كانت وزارة الخارجية واحدة من الوزارات الاساسية التي حصل عليها حزب كحول لفان الى جانب وزارة الدفاع التي سيتولاها بيني غانتس في محادثات تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الليكود .

والتحق أشكنازي بالجيش الإسرائيلي عام 1972.

وشغل أشكنازي منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بين الأعوام 2007 و2011 . وفي آخر عامين في منصبه، عمل مع نتنياهو الذي بدأ فترة ولايته الثانية كرئيس للوزراء عام 2009.