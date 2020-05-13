الداخلية: ضبط 6143 شخص و1226 سيارة مخالفة لقرار حظر التجوال خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية 6143 شخص مخالف لقرار حظر المواطنين، و1226 سيارة مخالفة و168 دراجة نارية مخالفة و235 مركبة "توك توك" مخالفة خلال 24ساعة الاخيرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد وفرض حظر التجوال وتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على مستوى الجمهورية. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

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