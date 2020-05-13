مجلس السيادة السوداني يعلن الوافق على اسم وزير الدفاع

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - أ ش أ
أكد مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أن المكون العسكري توافق بشكل نهائي على ترشيح اللواء الركن معاش يس إبراهيم يس لمنصب وزير الدفاع.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الاربعاء، أنه تم تسليم الترشيح لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، لتعيينه ومن ثم اعتماده بواسطة مجلس السيادة، وفقا للوثيقة الدستورية.
وتوفي وزير الدفاع السوداني السابق الفريق ركن جمال الدين عمر في جوبا، في ٢٥ مارس الماضي، إثر أزمة صحية مفاجئة ألمت به.
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