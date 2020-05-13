ميركل تتحدث عن "أدلة دامغة" على محاولات روسية لقرصنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، أن لديها "أدلة دامغة" على محاولات روسية لقرصنتها، مُعربة عن استيائها من محاولات التجسس المتكررة.

وقالت ميركل للبرلمان الألماني: "بصراحة، يمكنني القول إن هذا يؤلمني. في كل مرة، أحاول أن أبني علاقة أفضل مع روسيا، وفي الجانب الآخر، هناك أدلة دامغة على أن القوات الروسية تقوم بمثل هذه الأعمال"، حسبما أوردت قناة العربية الإخبارية.

وكان جهاز الاستخبارات الألماني أشار تكراراً إلى محاولات قراصنة روس التجسس على نواب أو سياسيين بارزين في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية أن بين المعلومات التي نسخها قراصنة عام 2015 كانت معطيات من بريد ميركل الإلكتروني الشخصي. واستهدف ذلك الهجوم أيضاً البوندستاغ، البرلمان الألماني.

وقالت ميركل إن المحققين في عملية القرصنة عام 2015 تمكّنوا من تحديد المُشتبه به.

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وتابعت: "للأسف، النتيجة التي توصلت إليها هي أن هذا الأمر ليس بجديد"، لافتةً إلى أن "التضليل على الإنترنت وتحريف الوقائع هما جزء من استراتيجية روسيا"، وفق العربية.

وأضافت: "بالطبع هذا لا يسهل إقامة علاقة أفضل مع موسكو"، واصفةً تكتيكات التجسس هذه بأنها "مزعجة".

وأكدت المستشارة الألمانية أنها ستواصل جهودها لتحسين العلاقات مع روسيا على الرغم من هجمات التسلل الإلكتروني التي تصعب الأمر.

ورداً على سؤال عن عمليات التسلل، أجابت ميركل: "سأسعى من أجل علاقات طيبة مع روسيا لأنني أعتقد أن هناك من الأسباب ما يدعو لمواصلة جهودنا الدبلوماسية".

في المقابل، تواصل موسكو نفي المزاعم عن عمليات تسلل إلكتروني في الخارج.