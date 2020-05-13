إيجابية ٣ حالات جديدة بفيروس كورونا في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

أكد مصدر مطلع بمديرية الشئون الصحية بدمياط، تسجيل ثلاث إصابات جديدة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، بعد ساعات من تسجيل حالتين.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الحالات الثلاث الجديدة لأسرة كان أفرادها مخالطين لمصابين سابقين حاملين للفيروس، وجرى تسجيل تعافي ٤ حالات بمركز التعليم المدني بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح أن نسب التعافي تتزايد يوميًا بفضل جهود الوقاية التي تتبعها الفرق الطبية في المراكز المتخصصة للعزل، لافتًا إلى أن المركز يقدم خدماته لجميع المخالطين في الإقليم والمحافظات المجاورة.