إصلاح هبوط أرضي بالطريق الساحلي القديم في رأس سدر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

قال المحاسب علي حماده، رئيس مدينة رأس سدر في محافظة جنوب سيناء، إنه جاري إصلاح الهبوط الأرضي الذي حدث بالطريق الساحلي القديم، جراء السيول التي تعرضت لها المدينة في شهر مارس الماضي.

وأضاف أن منطقة الهبوط تقع في المنطقة التي تربط الطريق الدولي الجديد، والطريق الساحلي القديم بالقرب من قرية أبوصويرة، مؤكدًا أنه جرى إزالة جميع الطبقات الأسفلتية بالمنطقة، ووضع طبقة أساس جديدة، وجار الأن وضع الطبقة النهائية.