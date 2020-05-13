محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:
قال المحاسب علي حماده، رئيس مدينة رأس سدر في محافظة جنوب سيناء، إنه جاري إصلاح الهبوط الأرضي الذي حدث بالطريق الساحلي القديم، جراء السيول التي تعرضت لها المدينة في شهر مارس الماضي.
وأضاف أن منطقة الهبوط تقع في المنطقة التي تربط الطريق الدولي الجديد، والطريق الساحلي القديم بالقرب من قرية أبوصويرة، مؤكدًا أنه جرى إزالة جميع الطبقات الأسفلتية بالمنطقة، ووضع طبقة أساس جديدة، وجار الأن وضع الطبقة النهائية.
كانت هذه تفاصيل خبر إصلاح هبوط أرضي بالطريق الساحلي القديم في رأس سدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.